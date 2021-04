"BUGÜN BENİM MELEĞİMİN DOĞUM GÜNÜ"

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Güleryüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşinin doğum gününü kutladı.

Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Sinan Güleryüz, gönderilerinde şu ifadelere yer verdi:

Bugün sevdiğimin, hayat arkadaşımın, benim meleğimin doğum günü... Ben duygularımı müzikle anlatmayı sevsem de, sana bir şeyler yazmak istedim bugün elimden geldiğince... Aslında 4 yıl önce hiç tanımadığım ama senin için hayatındaki değeri inanılmaz olan bir ekibi toplamıştım doğum gününde... Hepsinin ismini tek tek rehberinden bulup, hepsine 'Haydi, sen bunu, sen bunu getir' deyip... Seninle ilk yan yana oturduğumuzda aramızda Gökhan ile sohbetimiz sırasında sen de bize dahil oldun ve uçaktan indiğimde o 2 satte aslında evlenmek istediğim kadını bulduğumu söylemiştim kendime. Zaten bence bu karar anlık gelen bir karar. İstiyorsun, yapıyorsun, önemlisi sürdürmek...

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Her geçen gün yeni bir özelliğini keşfettim. O güzel kalbini, hassaslığını, duvar gibi duran ama uçucu yapını, eğlenceli yanını, erkek çocuğu tarafını, asilliğini, doğruluğunu, her işteki dürüstlüğünü, hayvan sevgini... Her gün yeni bir senle tanıştım ben. Şimdi ise bizden bir parça var yanımızda. İkimizin karşımı, biraz Elif, biraz Özge, biraz Sinan... İnşallah her şeyi sana benzer. İnşallah senin gibi iyi kalpli ve benzersiz olur. Çok şanslıyım sana sahip olduğum için, çok şanslıyım benim olduğun için... Dün, bugün, yarın ve her gün... Seni çok seviyorum hayat arkadaşım... İyi ki...