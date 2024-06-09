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        Sınav öncesi kimliği mazgala düştü!

        Kocaeli'de YKS'nin ikinci oturumunda ilginç bir olay yaşandı. Kentte sınava girecek genç kızın kimliği mazgala düştü. Mazgala düşen kimliği ise itfaiye ekipleri çıkardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:01
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        Sınav öncesi kimliği mazgala düştü!
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sınava girecek bir öğrenci, kimliğini okulun çevresinde bulunan mazgala düşürdü.

        İHA'nın haberine göre kimlik itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, genç kız ise duygu dolu anlar yaşadı.

        Olay özel bir okulun çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte AYT'ye gireceği okula gelen öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İTFAİYE EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

        Adrese gelen ekipler kimliği çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla panikle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti. Sınav saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.

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        #haberler
        #kocaeli
        #YKS
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