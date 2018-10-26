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"Sınavla liseye geçiş 2 yıl içinde tarihe karışabilir"

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan "2023 Eğitim Vizyonu"nda yer alan hedefleri değerlendiren eğitim yazarı ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat, "Anaokulunun zorunlu hale getirilmesi ve 5 yaşında eğitime başlanmasının ileride getirisi yüksek olur. Ders sayılarının azaltılması, sürelerinin kısaltılması ise olumlu bir karar. Sınavlarla ilgili verilen mesajlar da net. Bu dönüşüm yaşanırsa 2 yıl içinde ilköğretimden liseye sınavla geçiş tarihe karışabilir" dedi

26.10.2018 - 14:55 | Güncelleme: DHA

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan "2023 Eğitim Vizyonu"nda yer alan hedefleri değerlendiren eğitim yazarı ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat, "Anaokulunun zorunlu hale getirilmesi ve 5 yaşında eğitime başlanmasının ileride getirisi yüksek olur. Ders sayılarının azaltılması, sürelerinin kısaltılması ise olumlu bir karar. Sınavlarla ilgili verilen mesajlar da net. Bu dönüşüm yaşanırsa 2 yıl içinde ilköğretimden liseye sınavla geçiş tarihe karışabilir" dedi.

DHA'nın haberine göre; açıklanan belgenin Cumhuriyet tarihinde Hasan Ali Yücel'den sonraki en önemli değişiklikleri içerdiğini söyleyen Turgat Polat, en temel değişimin eğitim felsefesinde yaşanacağına dikkat çekti. Türkiye'de eğitimin düzelmesi için merkezi sınavların kaldırılması gerektiğini belirten Polat, "Eğitimin sınav odaklı hale gelmesi büyük sorunlara sebep oluyor. Bu nedenle ilk olarak 4'üncü sınıfa kadar olan not sisteminde değişiklikler yapılacak. Öğrenciler artık karnenin sol tarafında yer alan notlar yerine sağ tarafta bulunan davranış ölçütlerine göre değerlendirilecek. 4'üncü sınıftan 8'e kadar ise portfolyo değerlendirmesi yapılacak. Bu kapsamda öğrencilerin okul dışında yaptığı sportif ve sanatsal faaliyetler dikkate alınacak. Liseye geçişte de bu portfolyolara bakılacak. Sınavla öğrenci alan liselerin oranı yüzde 1'in altına düşürülecek. Hatta 2 yıl içinde ilköğretim sonunda yapılan sınavın tarihe karışacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"DERS SAYISI YARIYA İNECEK"

Lise kısmında ortaya konan hedefin daha büyük olduğunu dile getiren Polat, "Öğrenciler 16 dersle liseye başlıyor. 10'uncu sınıfa geçtiğinde ise alan seçiyor. Bu durum değişecek. Öğrenci liseye geçtiğinde artık elindeki portfolyoya bakılarak ilgi alanına göre 7-8 dersle karşılaşacak. Ders programı sadeleştirilecek. Öğrenci 11 ve 12'nci sınıfa geçtiğinde ise üniversiteye hazırlanacağı alt dersler almaya başlayacak. Bunlardan notlar alırken portfolyosu da devam edecek. Öğrencilerin katıldığı yarışmalar dahi üniversiteye girişte etkili olacak. Üniversite sınavının kaldırılmasına yönelik bir madde yok ama 12'nci sınıfın üniversite hazırlık sınıfı olması demek çok önemli bir ayrıntı. Burada amaç hem öğrencileri hazırlamak hem de üniversiteye hazırlık kursların tamamen sona ermesi. Alt metinde okunması gereken bir başka mesaj da her okulun diploma verdiği öğrenciyi üniversiteye hazırlaması. Öğrenci mezun olsa bile okulun imkanlarından üniversiteye hazırlanmak için yararlanabilecek" ifadelerinde bulundu.

"ÇOCUKLARDA DİKKAT SÜRESİ 10 DAKİKA"

Okula yeni başlayan çocuklarda dikkat süresinin 10 dakika olduğunu söyleyen Polat, "Bu nedenle 40 dakika ders yapamazsınız. Birçok ülkede teneffüsle ders süreleri eşittir. Bizde de buna geçiş olabilir. Öğlene kadar teneffüs ve ders süreleri eşit olacak şekilde ders, öğleden sonra ise okul bölgesi olarak tanımladığımız alanda çocukların kendi becerilerini geliştirebilecekleri bir sistemden bahsediliyor. Yapılması çok zor değil, bu şekilde ilkokullarda ciddi bir değişikliğe gidilebilir" dedi.






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