        Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

        Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

        Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 04:05 Güncelleme: 07.01.2026 - 04:10
        Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde deprem
        Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Taşkurgan Tacik Özerk İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, can kaybı veya hasar olmadı. AA'nın haberine göre açıklamada, yerel ulaştırma ve haberleşme ağları ile elektrik şebekesinin depremden etkilenmediği, günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinin normal devam ettiği bildirildi.

