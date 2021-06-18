Sincan’da sokak köpekleri için 'Eğitim Parkuru' 0:00 / 0:00

İHA

Sincan Belediyesi tarafından Polatlar Mahallesi'nde çalışmaları devam eden bin sokak hayvanı kapasiteli Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi'nde köpeklerin eğitilerek rehabilite edildiği "Eğitim Parkuru" hizmete başladı. Böylece tesiste eğitilen köpekler yeni sahiplerine daha sağlıklı şekilde teslim edilecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 13 personelin görev yaptığı Eğitim Parkuru'nda temel eğitim alanı ile serbest oyun alanının yanı sıra rehabiliteye ihtiyacı olan köpekler için bir de havuz bulunuyor.

Parkurda eğitim alarak rehabilite edilen köpeklerin eski sağlığına kavuşması amaçlanıyor.

Tesiste ayrıca sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altında tutmak için kısırlaştırma faaliyetleri, güçten düşmüş ve bakıma muhtaç olan hayvanların bakımları ve tedavileri için 33 adet padoktan oluşan her bir padokta 6 hayvana bakılabilecek geniş bir ortam sağlanıyor.

Riskli hastalık taşıyan, belirtisi olan ve bulaşıcılık riski olan hayvanların bakım ve tedavileri için karantina alanı da bulunuyor.