        Haberler Bilgi Gündem Sındırgı 4.9 ile sallandı! Balıkesir Sındırgı 22 Eylül 2025 Pazartesi nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç km derinlikteydi, kaç saniye sürdü?

        Sındırgı 4.9 ile sallandı! 22 Eylül 2025 Pazartesi son depremler listesi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.05'te yaşanan deprem, çevre illerden de hissedildi. İşte, 22 Eylül 2025 Pazartesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 00:39 Güncelleme: 22.09.2025 - 00:39
        1

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; deprem sonrasında olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. İşte, 22 Eylül Balıkesir depremi ve detaylar...

        2

        SINDIRGI SALLANDI

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 22 Eylül Pazartesi günü saat 00.05'te, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre altında oldu.

        3

        AFAD AÇIKLAMA YAPTI

        AFAD, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

        Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

        Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

        Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

