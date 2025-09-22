Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; deprem sonrasında olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. İşte, 22 Eylül Balıkesir depremi ve detaylar...