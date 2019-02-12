Sinem Kobal, marka yüzü olduğu ayakkabı markası ile birlikte Iğdır’da anlamlı bir projeye imza attı. Iğdır Babacan Köyü’ndeki Reşat Sürkit Yakup Akil İlkokulu’nu ziyaret eden Sinem Kobal ve marka yetkilileri öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklarla birlikte keyifli bir gün geçiren Sinem Kobal; "İşimin en sevdiğim yanlarından biri başka hayatlara dokunabilmek. Benim için çok değerli ve unutulmaz anılarla dolu geçen bir gün oldu. Çocuklar her şeyin en güzelini hak eder. Gözlerindeki o sevgi ve mutluluğu görmekten, onlar için bir şeyler yapabilmekten dolayı çok mutluyum" dedi.

Markanın hediyeleriyle mutlu olan çocuklar, Sinem Kobal ile bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.