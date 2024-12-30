Sinem Kobal'dan 2024 değerlendirmesi
Oyuncu Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'ün değerlendirmesini yaptı
Giriş: 30.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:39
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Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren, Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'ün değerlendirmesini yaptı.
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Sinem Kobal, bir yıl içerisinde çektirdiği fotoğrafların bir kısmını yayımladı.
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Sinem Kobal, aile fotoğraflarını da kızlarının yüzü görünmeyecek şekilde "Galeri gezmesi" notuyla paylaştı.