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        Haberler Magazin Sinem Kobal'dan 2024 değerlendirmesi - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'dan 2024 değerlendirmesi

        Oyuncu Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'ün değerlendirmesini yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:39
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        Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren, Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'ün değerlendirmesini yaptı.

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        Sinem Kobal, bir yıl içerisinde çektirdiği fotoğrafların bir kısmını yayımladı.

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        Sinem Kobal, aile fotoğraflarını da kızlarının yüzü görünmeyecek şekilde "Galeri gezmesi" notuyla paylaştı.

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        Ayrıca geçtiğimiz haftalarda 'Her Şeyin Başı Merkür' filmi ile 7 yıl sonra oyunculuğa dönen Sinem Kobal; "Güzeldin 2024" ifadelerini kullandı.

        #sinem kobal
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