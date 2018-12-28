Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi

2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin aşkları doludizgin devam ediyor. Kobal, geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile romantik pozunu sosyal medya hesabından kalp emojisiyle birlikte paylaştı. Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yalanlamış oldu