1 Nisan'a ertelendi ama... 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeyle daha önce sektörün de talebiyle 31 Aralık 2020 ve sonrasında 1 Mart 2021'e kadar kapalı kalmaları yönünde karar alınan sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararının 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Genelgede, "Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021'e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" denildi.



Sinemaların açılmasının 1 Mart'tan 1 Nisan'a ertelenmesi, sinema salonu işletmecileri için ne ifade ediyor?

Aslına bakacak olursak gösterime çıkacak yeni film sayısının azlığından dolayı sinema sektörü yeni bir ertelemeyi istiyordu.

Yeni film sayısının azlığından dolayı izleyicilerin sinema salonlarına yönelmesi kısıtlı olacağı için hasılat geliri, işletme masraflarından daha az olacak işletmeciler, zarar edecek.

Açılmanın serbest bırakılması halinde işletmeciler, yine de salonları açmak zorunda mı?

Zarar edeceğini düşünen işletmeciler, salonlarını açmak zorunda değil. Keza 1 Haziran'daki açılma kararından sonra zarar edeceğini düşünerek salonunu açmayan işletmeciler olmuştu.

Ne var ki açılma kararı alınması halinde salonlarını açmayı yeğlemeyecek işletmeciler, mücbir sebep ortadan kalkacağı için yine de kira vermek zorunda kalacak. Bu nedenle işletmeciler mücbir sebebin devam etmesi anlamına gelen 1 Nisan ertelemesinden memnun.



Peki bu durum ne kadar devam edecek?

Elbette işletmeciler, salonlarını şartların uygun olduğu an (Pandemi tehdidinin azalarak kısıtlamaların kalkması ve yeterli sayıda film olması) açmak istiyor. Bu nedenle de hasılatların, işletme harcamalarının üzerine çıkacağı dönemi bekliyor. Bu da ancak yeni filmlerin gösterime çıkacağı dönem olacak. Bu konuda da sinema sezonu mayısta başlayacak olan ABD'nin yeni filmlerine güveniyorlar. Mayıstan sonra çok az sayıda yeni Türk filmi gösterime çıkacak olsa da vizyon takvimleri açıklanan iddialı ABD yapımı filmlerin hasılatlarının işletme masraflarının üzerine çıkacağı düşünülüyor.

Bu nedenle işletmeciler, 1 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar olan süreç için yeni bir erteleme kararı daha alınmasını talep edebilir.

Elbette bütün bu olasılıklar, vaka sayısının kabul edilebilir ölçüde olmasına bağlı.

SİSAY - Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç, 1 Nisan'a ertelenen açılmayı şöyle değerlendirdi; "1 Nisan sektör gerçeklerine ve beklentilerine uygun bir erteleme. Bu, 1 Nisan'da sinemaların açılacağı anlamına gelmemeli. Sinemaların açılış tarihini tamamıyla pandemi tedbirleri belirleyecek. Sokağa çıkma yasağı gibi tedbirler devam ettiği sürece sinemaları açmak sinema salonları işletmecileri açısından da, yapımcılar açısından da çok akıllıca olmayacaktır. Biz sinemacılar olarak pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ertesi günü sinemalarımızı açmak istiyoruz. Çünkü seyircimizi özledik. Seyircimizle buluşacağımız günü heyecanla bekliyoruz.