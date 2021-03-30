İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle sinema salonlarını açılma tarihi 12 Mayıs 2021'e uzatıldı. Pandemi nedeniyle 17 Kasım 2020'de kapatılma kararı alınan sinema salonlarının açılma tarihi 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti. Sinema salonu işletmecilerin talebi doğrultusunda da açılma tarihi önce 1 Mart 2021'e daha sonra ise 1 Nisan 2021'e uzatılmıştı. Sinema salonlarının açılma tarihi, yayımlanan genelgeyle birlikte yeniden ertelendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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