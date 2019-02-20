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Organize İşler-Sazan Sarmalı filminin henüz sinemalarda gösterimdeyken Netflix'e satılmasıyla ülkemizde başlayan tartışmalar hala devam ederken sinema salonu işletmecilerinin dijital platformlara tepkisi çığ gibi büyüyor.
Abonelerine evde orijinal film izleme seçeneği sunan dijital platformların sinema salonlarını yok edeceği endişesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde açıklamalar yapan usta yönetmen Steven Spielberg, "Film salonlarını sonsuza kadar yaşatmalıyız" demişti.
Bugünse Britanya'nın en büyük sinema salonu zinciri VEU'nun Başkanı Tim Richards, Netflix için çekilen Alfonso Cuaron'un Roma filmi üzerinden BAFTA Ödüllerini eleştirdi. Britanya'nın Oscar'ı sayılan BAFTA'larda 'En İyi Film' dahil 4 ödül kazanan Roma'nın televizyon için yapıldığını belirten Richards, "Televizyon için yapılan bir film BAFTA'da aday bile olmamalıydı. BAFTA sinema salonlarında izlenemeyecek bir filmi ödüllendirerek kendi kurallarının dışına çıktı" diye konuştu.
Tim Richards, bu durumdan üzüntü duyduğunu ve BAFTA'nın bu kararını düzeltmemesi durumunda gelecekte ödül törenlerini desteklemeyeceklerini açıkladı.
Alfonso Cuaron'un çok büyük bir sinemacı olduğunu belirten Richards şöyle konuştu: "Netflix, sadece ödül almak istediği için filmi Britanya'daki sinema salonlarının yüzde 1'inden daha az sayıda salonda gösterilmesine izin verdi. Roma sadece bunun için, bu şekilde gösterilmemeliydi. BAFTA bunun olmasına nasıl izin verebilir?"
BAFTA ise eleştirilere karşı şu açıklamayı yaptı: "Film komitemizin bu yıl ödüllere aday filmlerin kriterleri yerine getirmiş olduğuna inancı tamdır."
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