THE X-FILES (1998)

Dr. Dana Scully - Gillian Anderson

Bilimkurgu ile farklı türleri birleştiren, Chris Carter’ın imzasını taşıyan ‘The X-Files’, 1993 - 2002 yılları arasında yayınlanan ve 11 sezon süren 218 bölümlük efsane bir diziydi… Korku, fantezi, gerilim, gizem türündeki öykülerin yanı sıra bütün sezonlar boyunca devam eden ve derin devlet eleştirisi taşıyan bir ana konusu da vardı. Gillian Anderson’un canlandırdığı FBI ajanı Dana Scully, Fox Mulder (David Duchovny) ile birlikte dizinin iki ana karakterinden biriydi. Tıp doktoru olan Scully, her şeyi kişiselleştiren Mulder’a oranla sağduyunun sesi gibi durur, her şeye kuşkuyla yaklaşırdı. Öte yandan, inançlı bir Katolikti… Televizyon tarihinin unutulmaz kadın doktorlarından biri olan Dana Scully, dizideki olayların devamı olarak çekilen 1998 tarihli ilk sinema filminin yanı sıra 2008’de gösterilen ‘The X-Files: I Want To Believe’ adlı ikinci filmde de yine başrolde karşımıza çıkmıştı.