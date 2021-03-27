CEPHEDE EĞLENCE (1970)

‘Hawkeye’ Pierce – Donald Sutherland

‘Duke’ Forrest – Tom Skerritt

Trapper Jojn McIntyre - Elliott Gould

Olaylar 1951 yılında Kore Savaşı sırasında cephe gerisinde kurulan ve kısaca MASH (Mobile Army Surgical Hospital) diye bilinen seyyar askeri hastanede geçer… Hastaneye atanan iki yeni cerrah ‘Hawkeye’ Pierce ve ‘Duke’ Forrest geldikleri ilk andan itibaren askeri disiplinle hiçbir ilgileri olmadığını gösterirler. Sürekli kadın peşinde koşar, içmeyi eğlenmeyi severler. Üstelik kimseden korkuları yoktur. Hiyerarşiyi ve askeri kuralları umursamazlar. Yeni gelen göğüs cerrahı Trapper John McIntyre’ın da onlardan pek farkı yoktur. Üçü birlikte hastaneyi tam bir eğlence yerine çevirirler. Hastanede onlardan nefret eden disiplin meraklıları da vardır ama işlerini o kadar iyi yaparlar ki üçüne de diş geçirmek kolay değildir. Usta yönetmen Robert Altman’ın imzasını taşıyan ‘Cephede Eğlence’ (M*A*S*H) sinema tarihinin en eğlenceli anti-militarist filmlerinden biri olarak kabul edilir. Daha sonra televizyon dizisi de olmuştu.