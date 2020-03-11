Sinir otu evde hazırlanabilecek kürler için sık tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Birçok hastalık için kullanılan sinir otu adının tam tersi şeklinde sinire iyi gelir. Depresyon hastalığı yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılırsa sakinleştirme özelliğine sahiptir. Hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunduğu için yaraların iyileşmesini hızlandırır. Çinko, potasyum ve kalsiyum gibi vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca sinir otu, halk arasında damar otu, çıban otu, yara otu ve ayak otu olarak biliniyor.

SİNİR OTU ALERJİSİ

Sinir otunu bünyesi hassas olan kişiler tarafından kullanması önerilmiyor. Ayrıca emziren kadınlara ve hamilelerinde kullanmaması gerekir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmalısınız.

SİNİR OTU FAYDALARI NELERDİR?

- Akciğer ve karaciğerde oluşan yağlanmaları temizler.

- Boğmaca hastalığının tedavisinde kullanılır.

- Böcek sokmalarına iyi gelir.

- Yüzdeki sivilceleri azaltır.

- Göğüs ağrılarını hafifletir.

- Mantar ve sedef gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

- Soğuk algınlığını engeller

- Yaraları iyileştirir.

- Toksin ve ödem attırmaya yardımcı olduğu için zayıflatır.

- Sakinleştirici bir etkisi vardır

SİNİR OTU CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

- Sivilceleri azaltır.

- Cilt lekelerini geçirir.

- Sinir otundan tonik hazırlayarak sivilce oluşumunu önleyebilirsiniz.

- Çıban ve dolamaya iyi gelir.