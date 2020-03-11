Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Sinir otunun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Sinir otu yaklaşık 200 türü bulunan küçük ve göze çarpmayan bir bitkidir. Dünyada ve ülkemizin birçok yerinde yetişebilen bir bitkidir. Dar yapraklı olan sinir otuna ise "sinirli ot" adı verilir. Genelde kadınlar siyah nokta ve sivilce için maske yapımında kullanıyor.

Sinir otu

Sinir otu evde hazırlanabilecek kürler için sık tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Birçok hastalık için kullanılan sinir otu adının tam tersi şeklinde sinire iyi gelir. Depresyon hastalığı yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılırsa sakinleştirme özelliğine sahiptir. Hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunduğu için yaraların iyileşmesini hızlandırır. Çinko, potasyum ve kalsiyum gibi vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca sinir otu, halk arasında damar otu, çıban otu, yara otu ve ayak otu olarak biliniyor.

SİNİR OTU ALERJİSİ

Sinir otunu bünyesi hassas olan kişiler tarafından kullanması önerilmiyor. Ayrıca emziren kadınlara ve hamilelerinde kullanmaması gerekir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmalısınız.

SİNİR OTU FAYDALARI NELERDİR?

- Akciğer ve karaciğerde oluşan yağlanmaları temizler.

- Boğmaca hastalığının tedavisinde kullanılır.

- Böcek sokmalarına iyi gelir.

- Yüzdeki sivilceleri azaltır.

- Göğüs ağrılarını hafifletir.

- Mantar ve sedef gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

- Soğuk algınlığını engeller

- Yaraları iyileştirir.

- Toksin ve ödem attırmaya yardımcı olduğu için zayıflatır.

- Sakinleştirici bir etkisi vardır

SİNİR OTU CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

- Sivilceleri azaltır.

- Cilt lekelerini geçirir.

- Sinir otundan tonik hazırlayarak sivilce oluşumunu önleyebilirsiniz.

- Çıban ve dolamaya iyi gelir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Corona virüsü SON DAKİKA: Corona virüs artık Türkiye'de! İşte korunma yöntemleri
SAĞLIKTürkiye'de de görüldü! İşte koronavirüsten korunma ...
Son dakika haberler...Meclis'te koronavirüs önlemi!
SAĞLIKMeclis'te koronavirüs önlemi!
N95 türü maske virüsten korur mu? Virüsten koruyan maske nedir?
SAĞLIKN95 türü maske virüsten korur mu?
Bağışıklık güçlendirmek için ne yapmalı? Bağışıklık güçlendirici meyve ve sebzeler nelerdir?
SAĞLIKBağışıklık güçlendirmek için ne yapmalı?
Corona Virüsü Türkiye'ye geldi mi? Hangi ilde görüldü? 11 Mart Corona virüsü son dakika
SAĞLIKCoronavirüs Türkiye'ye geldi! Hangi ilde?
Koronavirüs Bilim Kurulu 4 bakanın katılımıyla toplanacak
SAĞLIKBakanlar koronavirüs için toplanıyor!
Corona virüsü nasıl bulaşır? Nasıl yayılır? Hava yoluyla bulaşabilir mi?
SAĞLIKCorona virüsü nasıl bulaşır?
Hasta hangi şehirde? Türkiye'de corona virüs vakası görüldü! Akla ilk gelen İstanbul...
SAĞLIKHasta hangi şehirde?
Son dakika: Türkiye'de ilk koronavirüs! Bundan sonra ne olur?
SAĞLIKBundan sonra ne olur? Bilim insanları konuştu
Son dakika haberler! Türkiye'de koronavirüs vakası görüldü! Koronavirüs hangi ilde çıktı?
SAĞLIKTürkiye'de ilk koronavirüs vakası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X