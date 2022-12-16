Son olarak İtalya'nın Bologna takımını çalıştıran teknik direktör ve eski futbolcu Sinişa Mihayloviç, yaşamını yitirdi. Futbol dünyasında derin bir üzüntüye sebep olan Mihayloviç'in rahatsızlığı ve hayatını kaybetmesi ilgili bilgileri bir araya getirdik...