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Sinişa Mihayloviç kimdir, neden öldü? Dünyaca ünlü futbolcu Mihayloviç'in ölüm nedeni nedir?

Dünyaca ünlü Sırp futbolcu Sinişa Mihayloviç'ten acı haber... Uzun yıllar İtalya Ligi Serie A'da Roma, Lazio ve Inter gibi dev kulüplerden 53 yaşındaki eski futbolcu ve teknik direktör, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu...

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  • Sinişa Mihayloviç kimdir, neden öldü? Dünyaca ünlü futbolcu Mihayloviç'in ölüm nedeni nedir?

    Son olarak İtalya'nın Bologna takımını çalıştıran teknik direktör ve eski futbolcu Sinişa Mihayloviç, yaşamını yitirdi. Futbol dünyasında derin bir üzüntüye sebep olan Mihayloviç'in rahatsızlığı ve hayatını kaybetmesi ilgili bilgileri bir araya getirdik...
  • Sinişa Mihayloviç kimdir, neden öldü? Dünyaca ünlü futbolcu Mihayloviç'in ölüm nedeni nedir?

    SINIŞA MIHAYLOVIC NEDEN ÖLDÜ?

    Temmuz 2019'dan bu yana lösemi ile savaşan Mihajlovic, bu sırada Bologna'da görev yapıyordu. Tedavisini ve teknik direktörlük görevini aynı sırada sürdüren Mihajlovic, 6 Eylül 2022'de görevinden alınmıştı.
  • Sinişa Mihayloviç kimdir, neden öldü? Dünyaca ünlü futbolcu Mihayloviç'in ölüm nedeni nedir?

    Sırp futbol adamı, son günlerde hastanede bakım altındaydı ancak lösemiye karşı olan savaşını kazanamadı.
  • Sinişa Mihayloviç kimdir, neden öldü? Dünyaca ünlü futbolcu Mihayloviç'in ölüm nedeni nedir?

    Futbolculuk kariyerinde Kızılyıldız, Roma, Sampdoria, Lazio ve Inter formaları giyen Mihajlovic, teknik direktör olarak Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve Sporting Lizbon'da görev aldı.

     

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