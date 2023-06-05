Sinop´ta sağanak sele neden oldu; iki ilçede okullar 1 gün tatil edildi  

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Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP´ta sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Ayancık ve Türkeli ilçelerinde, taşımalı eğitim 5 Haziran Pazartesi günü tatil edildi.

Sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU

2023-06-05 00:05:16



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