Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesinden geçen yıl 67 bin 772 kişi yararlandı

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SİNOP (AA) - Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, geçen yıl kütüphanelerinden 67 bin 772 kişinin yararlandığını söyledi.

Akarslan, AA muhabirine, Sinopluların kütüphaneye ilginin her geçen gün artmaya devam ettiğini dile getirdi.

Geride kalan 2022 yılında 67 bin 772 kişinin kütüphanelerinden yararlandığını vurgulayan Akarslan, "Bu, il nüfusuna oranla azımsanmayacak bir rakam. Sinoplular kitap okumada önemli potansiyele sahip. Bu durum kütüphanenin okuyucu sayısına da yansıyor. Hedefimiz 100 binli rakamlara ulaşmak." dedi.

Kütüphanede oluşturdukları farklı bölümlerin de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini anlatan Akarslan, şunları kaydetti:

"Bina içinde çocuk, yetişkin, ders çalışma salonu, süreli yayınlar, 65 yaş üstü okuyucular ve Rıza Nur'a ait özel 2 bin 930 kitabın yer aldığı bölümler bulunuyor. Özellikle yaz döneminde kente gelen misafirler kütüphanemizi ziyaret etmeden, Rıza Nur'un koleksiyonundaki kitapları ve eşyaları görmeden gitmiyor. Kütüphaneye il dışından gelenler de özel ilgi ve alaka gösteriyor."





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