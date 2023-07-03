Gerze'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Gerze iskele meydanında saat 17.00'de başlayan etkinlik, Gerzeli vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinlikte yağlı direkte bayrak kapma yarışması, yüzme yarışması, deniz altından tabak çıkartma yarışması yapıldı.

Eğlenceli görüntülere sahne olan etkinliğe Dikmen Kaymakamı ve Gerze Kayman V. Feyza Nur Kılıç, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Gerze İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş ve Gerze Liman Başkanı Fevzi İncegöz de katıldı.

Yarışmalarda birinci olanlara ödülleri protokol tarafından verildi.





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