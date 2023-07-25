Sinop'ta selden etkilenen köprüler ve yollar ulaşıma açılacak

SİNOP (AA) - Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, son yağışların ardından Türkeli ve Ayancık ilçesinde meydana gelen heyelan, yol ve bazı köprülerin hasar görmesi, yıkılması nedeniyle çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Üçüncüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılı Ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından Sinop ve ilçelerinde bugüne kadar 7 kez daha büyük ve orta çaplı sel felaketi yaşandığını söyledi.

Son yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle yörede can kaybı olmadığını ifade eden Üçüncüoğlu, "Zaman zaman şiddetli yağışlar devam edecek gibi görünüyor. Çok şükür can kaybımız olmadı. Ancak yerleşim yerleri aşırı yağışlardan etkileniyor. Hasar gören, yıkılan yerlerin onarım ve tamiri yapılırken bazı yerler yeniden yapılıyor. Diğer taraftan yağışın etkisiyle başka yollar bozuluyor, köprüler yıkılıyor. Ekiplerimizle birlikte yeniden yapıyoruz." dedi.

Ayancık ve Türkeli bölgesinde 250 kilometrelik yol çalışmasını sürdürdüklerini belirten Üçüncüoğlu, şunları kaydetti:

"En son yaşanan selde Ayancık'ta Türkeli'nde hasar gören yollar, köprüler, heyelan olan yerler var. Türkeli'de bulunan ve 19 köye geçiş sağlayan Yılanlı Köprüsü yeniden yapılarak 10 gün içinde açılacak. O yörede yaşayan vatandaşlarımız için yol problemleri ve ulaşımlarını aksatmamak için ekiplerimiz tüm gücüyle seferber oluyor. Yaraları en kısa sürede kapatmaya çalışıyoruz. Ancak üst üste gelen yağışlardan bir türlü kurtulamıyoruz. Çalışmalarımızda bundan dolayı zaman zaman aksamalar oluyor. Şu anda grup yollarının tamamını asfaltlamak için çalışıyoruz. Ayancık ve Türkeli bölgesi içinde 250 kilometrelik bir yol üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."