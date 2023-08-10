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        Sinop'tan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:40
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        Sinop'tan kısa kısa
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        SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceleyerek kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        - Kur'an kursu öğrencilerine seminer verildi

        Saraydüzü'nde İlçe Müftülüğünce Kur'an kursu öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

        Kur'an eğitimi alan 4-6 yaş grubuna verilen seminerde, "Mahremiyet Bilinci, Teknoloji Bağımlılığı ve Tütün Bağımlılığı" anlatıldı.

        Meryem Bölük'ün verdiği seminere veliler de katıldı.

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