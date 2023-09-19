Saraydüzü ilçesinde Gaziler Günü kutlandı
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Giriş: 19.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:12
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
Törene, Sinop Vali Yardımcısı Saraydüzü Kaymakam Vekili Ahmet Berkay Deniz, Belediye Başkanı Hasan Peker, ilçe protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı.