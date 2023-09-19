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        Saraydüzü ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:12
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        Saraydüzü ilçesinde Gaziler Günü kutlandı
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

        Törene, Sinop Vali Yardımcısı Saraydüzü Kaymakam Vekili Ahmet Berkay Deniz, Belediye Başkanı Hasan Peker, ilçe protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

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