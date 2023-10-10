Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta aranan 25 kişi yakalandı

        Sinop'ta jandarma ekiplerince son bir ayda düzenlenen operasyonlarda aranan 25 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta aranan 25 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta jandarma ekiplerince son bir ayda düzenlenen operasyonlarda aranan 25 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda işledikleri çeşitli suçlardan ötürü aranan 25 kişi yakalandı.

        Yakalanan şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        6 kişilik aile alevlerin arasında kaldı!
        6 kişilik aile alevlerin arasında kaldı!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri
        Sinop'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri
        Gerze'de üniversite öğrencilerine yönelik Kariyer Günü etkinliği düzenlendi...
        Gerze'de üniversite öğrencilerine yönelik Kariyer Günü etkinliği düzenlendi...
        Sinop'ta otomobil, kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Sinop'ta otomobil, kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Pusu kurup eski eşine ateş açtı, yanındaki kadını yaraladıktan sonra intiha...
        Pusu kurup eski eşine ateş açtı, yanındaki kadını yaraladıktan sonra intiha...
        Sinop'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadın arkadaşını vuran kişi in...
        Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadın arkadaşını vuran kişi in...