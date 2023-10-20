Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

        Sinop'ta İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi.

        Boyabat ilçesinde Beyazıt Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından vatandaşlar, İsrail'i kınayan sloganlar atarak Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

        Program, saldırılarda ölenler için dua edilmesiyle sona erdi.

        Erfelek ilçesinde Musa Can Meydanı’nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını kınadı.

        Burada basın açıklamasının ardından program, gıyabi cenaze namazının kılınmasıyla sona erdi.

        Durağan ilçesinde İsmail Bey Camisi'ndeki programda, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze’de hayatını kaybedenler için dua edildi, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Namaz sonrası Hükümet Konağı önüne kadar yürüyen vatandaşlar, burada yapılan açıklamaların ardından dağıldı.

        Türkeli, Saraydüzü ve Ayancık ilçelerinde gerçekleştirilen programlarda da İsrail’in saldırıları protesto edildi, saldırılarda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta yaya önceliği uygulaması yapıldı
        Boyabat'ta yaya önceliği uygulaması yapıldı
        Türkeli ve Erfelek'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Türkeli ve Erfelek'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Sinop'ta otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta Hibe Destek Ofisi açılacak
        Sinop'ta Hibe Destek Ofisi açılacak
        Boyabat'ta "Bisiklete Biniyorum Camiye Gidiyorum" projesi ödüle layık bulun...
        Boyabat'ta "Bisiklete Biniyorum Camiye Gidiyorum" projesi ödüle layık bulun...