Ayancık'ta Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Koşusu yarışı düzenlendi.

Kaymakamlık öncülüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen koşu, Pazarcık köyü mevkisinden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yarışmada birinci olan Burak Emre Turan'a çeyrek altın ve birincilik madalyası, Kaymakam Recep Hasar tarafından verildi. Dereceye giren diğer sporculara da madalyaları takdim edildi.