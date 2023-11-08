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        Sinop'ta düzenlenen "Özelim Projesi" devam ediyor

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması amacıyla ülke genelinde hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında Sinop Valiliği tarafından gerçekleştirilen "Sinop'ta Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler, farklı dallarda spor yapma imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:46
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        Sinop'ta düzenlenen "Özelim Projesi" devam ediyor
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması amacıyla ülke genelinde hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında Sinop Valiliği tarafından gerçekleştirilen "Sinop'ta Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler, farklı dallarda spor yapma imkanı buldu.

        Gazi Çelebi Spor Salonu'nda düzenlenen proje kapsamında 24 antrenör ve 35 görevli personel tarafından özel gereksinimli 103 bireye atletizm, badminton, masa tenisi, jimnastik, voleybol, el sanatları, tenis, müzik, judo, güreş, yüzme ve basketbol gibi branşlarında eğitim verildi.

        Vali Mustafa Özarslan, projenin bu yılki bölümünün açılışında yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlere etkin olarak katılmalarını sağlamak, spor, sanat ve eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Mutlu Çarşamba Projesi"ninin kentlerinde, "Sinop'ta Özelim Projesi" olarak gerçekleştirildiğini anlattı.

        Özel bireylerin toplum için güç kaynağı olduğunu vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:

        "Onların geleceğe güvenle bakabilmelerini, sosyalleşmelerini sağlayacak imkanlar sunmak asli görevimizdir. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Sinop Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulunda eğitim alan 103 öğrencimiz, sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel etkinliklere bu yıl da devam edeceklerdir. Alanında uzman hocalarımız, antrenörlerimiz ve görevli personelimiz eşliğinde yapılacak sportif ve kültürel etkinliklerle hem eğlenecek hem de öğreneceklerdir. Ayrıca diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar eşliğinde ailelerimize geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek vereceğiz. Projede yer alan bütün personele ve özel bireylerimizin ailelerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ise toplumun dezavantajlı kesiminde yer alan özel gereksinimli bireylerin spora, sanata, sosyal, kültürel ve akademik hayata daha bağlı olmaları, yeni kişiler tanıyarak hayata ve topluma yeni bakış açıları kazanmaları, mücadele ruhunun aşılanması ve toplumun dezavantajlı kesime karşı önyargılarının kaldırılması amacıyla proje gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Vali Özarslan, eşi Reva Beray Özarslan ile katılımcılar, "Sinop Özelim" pastasını kesti, ardından özel gereksinimli bireylerle spor etkinliklerine katıldı.

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