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        Vali Özarslan'dan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'na fidan dikim törenine davet

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, tüm vatandaşları 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'na fidan dikim törenine katılmaya davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:11
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        Vali Özarslan'dan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'na fidan dikim törenine davet
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, tüm vatandaşları 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'na fidan dikim törenine katılmaya davet etti.

        Özarslan, Orman kampı Rahmi Demir Sosyal Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, geleceğe nefes olması amacıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel kutlama programı kapsamında 11 Kasım'da, "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı"na fidan dikim töreni yapılacağını söyledi.

        Herkese nefes olacak fidanların geleceğin güvencesi, yarınlara iletecekleri değerli bir miras olacağını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Diktiğimiz her fidanla Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını, yeşil vatanımızı daha da yeşillendirerek hep beraber yad edeceğiz. Valiliğimizin, '100. Yılda 100 Etkinlik' kutlamaları çerçevesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Akliman mevkisinde, Türkiye Cumhuriyeti'mizin haritasını işlediğimiz toprağımıza 5 bin 700 fidan dikilecek. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek dikim etkinlikleriyle merkezde beş ayrı noktada 8 bin 360, Erfelek'te dört noktada 507, Ayancık'ta onbir noktada 2 bin 700, Boyabat'ta oniki noktada 23 bin 698, Saraydüzü'nde beş noktada 62 bin 355, Durağan'da altı noktada 330, Gerze'de dört ayrı noktada 190, Dikmen'de üç noktada 120, Türkeli'de yedi noktada 1740 olmak üzere toplamda 57 lokasyonda 100 bin fidan toprakla buluşturulacak. Cumhuriyet'e ve geleceğe nefes olmak isteyen tüm öğrencilerimizi, kamu kurum ve kuruluşlarını, basın mensuplarını ve vatandaşlarımızı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliklerine davet ediyoruz."

        Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ise Sinop'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde sıradan bir kutlama olmasını istemediklerini dile getirerek, "Sinop'a özel bir çalışma olsun düşüncesiyle ekibimizle 11 Kasım'da il genelinde 57 lokasyonda eş zamanlı olarak 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı fidan dikim töreni düzenleyeceğiz. Bu anlamlı günde törene tüm Sinopluları bekliyoruz." dedi.

        Toplantı sonunda Orman Bölge Müdürü personeli tarafından Özarslan ve basın mensuplarına selvi fidanı verildi.

        Toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ile diğer yetkililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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