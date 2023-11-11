Boyabat'ta "Adalet Ormanı"na 100 fidan dikildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Adalet Ormanı"nda 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Boyabat Adliyesince düzenlenen etkinlikte Osmanköy kırsalında 100 fıstık çamı fidanı dikildi.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, "Geleceğe nefes, Cumhuriyet'e nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlikte fıstık çamı fidanlarını toprakla buluşturduklarını anlatarak, "Ormanları korumak, devamlılığını sağlamak özellikle gelecek nesillere, evlatlarımıza daha yeşil bir vatan bırakmak hepimizin görevlerinden biridir. Dikeceğimiz fidanların canlılara, toprağa, bizlere hayat olmasını, nefes olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Etkinliğe Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Adli Yargı, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Çağrı Alperen, Boyabat Orman İşletme Müdürü Evren Faik Ayran, Boyabat Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürü Dilaver Koçak, Cumhuriyet Savcıları Gizem Güçtekin Kutu, Özgür Celal Dilek, Seyfettin Çil, Durağan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ferruh Kayalı katıldı.