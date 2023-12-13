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        Sinop'ta Vali Özarslan öğrencilere "model küre" hediye etti

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, öğrencilerine model küre dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:25
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        Sinop'ta Vali Özarslan öğrencilere "model küre" hediye etti
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, öğrencilerine model küre dağıttı.

        İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Özarslan, öğrencilerin zihin dünyalarını geliştirmek ve coğrafya eğitimlerine destek sağlamak amacıyla onlara model küre hediye ettiklerini söyledi.

        Nicelik olarak derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Avrupa ortalamasını yakaladıklarını vurgulayan Özarslan, kaliteyi de dünya standartlarına çıkarmak istediklerini dile getirdi.

        Emelleri ve idealleri yüksek gençler yetiştirmenin ana hedefleri olduğuna işaret eden Özarslan, şöyle konuştu:

        "Hayalimiz bu. Sizlere destek vermek ve çocuklarımızın motivasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli materyallerle eğitimimizi destekliyoruz. Artık niteliğe önem vermemiz lazım. Nitelik demek, öğretmenlerimizin ideali, arzusu, motivasyonu. Onun için her zaman sizlerin yanındayız. Bundan sonra artık ders araç, gereç ve materyallerinin zenginleştirilmesi lazım."

        Özarslan, model küre dağıttığı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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