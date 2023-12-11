Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Sinop'ta jandarma ekiplerince 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta jandarma ekiplerince 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Boyabat ve Gerze ilçelerinde daha önceden tespit edilen adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Kerem'den transfer mesajı!
        Kerem'den transfer mesajı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta köy muhtarı huzurevi inşaatı için ineğini bağışladı
        Boyabat'ta köy muhtarı huzurevi inşaatı için ineğini bağışladı
        Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Sinop'ta balıkçılık sektörü te...
        TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Sinop'ta balıkçılık sektörü te...
        Ayancık ve Gerze'de Filistin yararına kermes açıldı
        Ayancık ve Gerze'de Filistin yararına kermes açıldı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta 10 bin makaron ele geçirildi
        Sinop'ta 10 bin makaron ele geçirildi