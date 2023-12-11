Sinop'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı

Sinop'ta jandarma ekiplerince 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Boyabat ve Gerze ilçelerinde daha önceden tespit edilen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.