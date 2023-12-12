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        Sinop'ta vatandaşlara "fırtına" bilgilendirmesi yapıldı

        Sinop'ta, jandarma ekiplerince vatandaşlara fırtına esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:19
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        Sinop'ta vatandaşlara "fırtına" bilgilendirmesi yapıldı
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        Sinop'ta, jandarma ekiplerince vatandaşlara fırtına esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı bazı köylerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

        Ekiplerce, faaliyet kapsamında vatandaşlara fırtına nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için fırtına esnasında ve sonrasında almaları gereken tedbirlerle ilgili bilgi aktarıldı.

        Vatandaşların sorularını da yanıtlayan ekipler, bilgilendirici broşürler dağıttı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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