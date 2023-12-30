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        Gerze'de otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:24
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        Gerze'de otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.S. yönetimindeki 57 AAH 139 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde İ.A'nın kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan İ.A, Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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