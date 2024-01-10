Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taşdemir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "İki gözüm", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerini oylayan Taşdemir, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret” fotoğrafına oy kullandı.

Taşdemir, AA'nın her yıl düzenlediği çalışmanın takdire şayan olduğunu söyledi.

AA'nın özellikle deprem süreci ve Gazze konusunda önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Taşdemir, "Bu anlamda ortaya konulan kareler, yaşananları açık şekilde ortaya koyuyor. AA çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyorum. Takdire şayan bir çalışma olmuş." dedi.