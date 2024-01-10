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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:05 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:08
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Nurittin Yazıcı (72) idaresindeki 78 SJ903 plakalı otomobil Sinop-Boyabat kara yolu Dranaz mevkisinde karşı yönden gelen Emin Demirbek’in (41) kullandığı 34 BJK 157 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı sürücülerden Nurittin Yazıcı burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer sürücü Emin Demirbek’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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