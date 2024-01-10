Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüden biri öldü, diğeri yaralandı.
Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüden biri öldü, diğeri yaralandı.
Nurittin Yazıcı (72) idaresindeki 78 SJ903 plakalı otomobil Sinop-Boyabat kara yolu Dranaz mevkisinde karşı yönden gelen Emin Demirbek’in (41) kullandığı 34 BJK 157 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücülerden Nurittin Yazıcı burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer sürücü Emin Demirbek’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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