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        Gerze Kaymakamlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

        Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:03 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:09
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        Gerze Kaymakamlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
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        Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

        Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde alınacak tedbirler gözden geçirildi.

        Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından seçim güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler kapsamında sunum yapıldı.

        Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ve ilgili personel katıldı.

        Galeri
        Galeri

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