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        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taşdemir basın mensuplarla buluştu

        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:37
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        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taşdemir basın mensuplarla buluştu
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        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen etkinlikte basın mensuplarıyla buluşan Taşdemir, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Yürüttükleri projelere yönelikte sunum yaparak bilgi paylaşan Taşdemir, gazetecilerin her konuda doğru bilgileri paylaşarak toplumun aydınlanmasında katkı sağladıklarını söyledi.

        Taşdemir, Sinop basınının yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Basın mensupları toplumun sesidir. Bunu yaparken ortaya koyduğunuz özveriyi seyretmek, bizim için büyük gurur kaynağıdır. Bu vesileyle demokrasimize sunduğunuz katıklar için sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü basınımız her konuda olduğu gibi demokrasimizin gelişmesinde de önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm basın çalışanlarımıza başarılar diliyorum."

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