Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta araba hırsızlığı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kullanılmayan iş yerindeki otomobil çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:19 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta araba hırsızlığı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kullanılmayan iş yerindeki otomobil çalındı.

        Zincirlikuyu Mahallesi Eczane Caddesi'nde iki yıl önce hayatını kaybeden Hüseyin Nezih Karahan'a ait olduğu öğrenilen, kullanılmayan dükkanın içinde iki yıldır park halinde bulunan 57 AD 722 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

        Şikayet üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dükkanda inceleme yaptı.

        Hırsız ya da hırsızların gece saatlerinde camlarını kırarak içeri girdikleri dükkanın kapılarını açarak otomobili çaldıkları belirlendi.

        Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklıyor
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Sinop'ta unutulmaya yüz tutmuş çember motifleri kadınlar tarafından yeniden...
        Sinop'ta unutulmaya yüz tutmuş çember motifleri kadınlar tarafından yeniden...
        Sinop'ta aranan 15 kişi yakalandı
        Sinop'ta aranan 15 kişi yakalandı
        Sinop'ta polisler tarafından çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        Sinop'ta polisler tarafından çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        Karadeniz'de avlanan torikler, tuzlanarak kavanozlarda satışa sunuldu
        Karadeniz'de avlanan torikler, tuzlanarak kavanozlarda satışa sunuldu
        Sinop'ta bir kişi evde ölü bulundu
        Sinop'ta bir kişi evde ölü bulundu
        Sinop'ta "Matematik Bilim Şenliği" etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta "Matematik Bilim Şenliği" etkinliği düzenlendi