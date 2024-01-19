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        Gerze Belediye Başkanı Şensoy esnaf ziyaretinde bulundu

        Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, pazar esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:23
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        Gerze Belediye Başkanı Şensoy esnaf ziyaretinde bulundu
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        Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, pazar esnafını ziyaret etti.

        Ziyaretinde pazar esnafına bol kazançlar dileyen Şensoy, belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdi.

        Belediye olarak birçok projeyi ve hizmeti görev süresi içinde vatandaşlarla buluşturduklarını vurgulayan Şensoy, "Bu hizmetleri esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın destekleriyle yaptık. Gerçekten birlik, beraberlik içerisinde güzel bir çalışma dönemi geçirdik. İnşallah ilerleyen süreçte de Gerze esnafı ve halkına yönelik hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

        Şensoy, ziyaretinde esnafların sorun ve taleplerini de dinledi.

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        Galeri

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