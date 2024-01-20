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        Sinop'ta budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçirerek düşen kişi öldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:33
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        Sinop'ta budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçirerek düşen kişi öldü
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        Sinop'un Gerze ilçesinde budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi düşerek hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hızarçayı köyü Yusufoğlu Mahallesi'nde budamak amacıyla evinin önündeki ağaca çıkan Atanur Acar (51) dengesini kaybederek düştü.

        Acar'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Acar'ın cesedi, Gerze Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

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