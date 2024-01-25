Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 21:02 Güncelleme: 25.01.2024 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı Akmaviş Apartmanı'nın çatısına arkadaşıyla çıkan Alperen Eymen Yener (10), çatıdaki saçın çökmesiyle birlikte merdiven boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Yener, ambulansla kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtulamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Önce gol, sonra penaltı!
        Önce gol, sonra penaltı!
        Sahte doktor yakalandı
        Sahte doktor yakalandı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Riva'da 3 saat
        Riva'da 3 saat
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""

        Benzer Haberler

        Gerze Belediye Başkanı Şensoy altyapı çalışmalarını inceledi
        Gerze Belediye Başkanı Şensoy altyapı çalışmalarını inceledi
        Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinde başarı gösteren personele...
        Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinde başarı gösteren personele...
        Sinop'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi
        Sinop'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi
        Ayancık'ta çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
        Ayancık'ta çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
        Gazeteci yazar Uğur Mumcu Sinop'ta anıldı
        Gazeteci yazar Uğur Mumcu Sinop'ta anıldı
        Sinop'ta asayiş uygulaması yapıldı
        Sinop'ta asayiş uygulaması yapıldı