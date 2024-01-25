Sinop'ta 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı Akmaviş Apartmanı'nın çatısına arkadaşıyla çıkan Alperen Eymen Yener (10), çatıdaki saçın çökmesiyle birlikte merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Yener, ambulansla kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.