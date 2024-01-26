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        Boyabat'ta çatı yangınında hasar oluştu

        Sinop'un Boyabat ilçesindeki çatı yangınında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:01
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        Boyabat'ta çatı yangınında hasar oluştu
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        Sinop'un Boyabat ilçesindeki çatı yangınında hasar meydana geldi.

        İlçenin Kumluk Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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