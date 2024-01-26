Boyabat'ta çatı yangınında hasar oluştu
Sinop'un Boyabat ilçesindeki çatı yangınında hasar meydana geldi.
Sinop'un Boyabat ilçesindeki çatı yangınında hasar meydana geldi.
İlçenin Kumluk Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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