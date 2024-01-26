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        Sinop Valisi Özarslan'dan otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki otobüs kazasında vefat edenler için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:30 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:30
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        Sinop Valisi Özarslan'dan otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki otobüs kazasında vefat edenler için taziye mesajı yayımladı.

        Özarslan, mesajında, İstanbul'dan Sinop'a gelen otobüsün Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

        Kazada 6 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını anımsatan Özarslan, "Elim kazada hayatını kaybeden Sinoplu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Özarslan, kazada yaralananlara da şifa diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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