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        Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi

        Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çangal Dağı, doğaseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:27
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        Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi
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        Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çangal Dağı, doğaseverleri ağırlıyor.

        Ayancık ilçesi yakınlarındaki 1600 rakımlı Çangal Dağı, kentin önemli turizm alanlarından Akgöl Tabiat Parkını da barındırıyor.

        İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesi kış aylarında da doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

        Bölgede karın yağmasıyla oluşan manzarayı görmeye gelenlerden Sinan Yıldız, "İki gündür kar yağıyor. Biz de arkadaşlarla eğlenmeye geldik." dedi.

        Güzel manzarada eğlenmeye geldiklerini belirten Engin Ekim ise "Karın tadını çıkarmak istedik. Gayet güzel manzaramız var. Çangal bölgesine herkesi bekleriz." dedi.

        Çangal Dağı'nda kar yağışıyla oluşan kış manzaraları dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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