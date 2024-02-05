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        Sinop'ta başarılı polislere belgeleri verildi

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, başarılı polislere "Başarı Belgesi" verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:03
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        Sinop'ta başarılı polislere belgeleri verildi
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, başarılı polislere "Başarı Belgesi" verdi.

        Valilik salonunda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

        Toplantıda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren Asayiş Şube Müdürlüğü personeline Vali Özarslan tarafından "Başarı Belgesi" verildi.

        Vali Özarslan, "Kentimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm emniyet personeline buradan teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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