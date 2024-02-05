Sinop'ta başarılı polislere belgeleri verildi

Vali Özarslan, "Kentimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm emniyet personeline buradan teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Toplantıda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren Asayiş Şube Müdürlüğü personeline Vali Özarslan tarafından "Başarı Belgesi" verildi.

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