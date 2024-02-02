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        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ı ziyaret etti

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:06
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        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ı ziyaret etti
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

        Özarslan, ilçenin Salar köyündeki Kaya Mezarı ve Tarihi Salar Köyü Camisi'ni ziyaret etti, ardından Orta Çarşı'yı gezdi.

        Samsun Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Ali Sarıalioğlu'ndan bilgi alan Özarslan, esnafın restorasyonla ilgili görüşlerini dinledi.

        İlçedeki meslek odalarının başkanlarını da ziyaret eden Özarslan, temaslarını Boyabat Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ni gezerek tamamladı.

        Özaslan'a temaslarında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş, Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ve İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Demircan eşlik etti.

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