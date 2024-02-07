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        Sinop'ta öldürdüğü kadını aracıyla yakıp gölete attığı iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet

        Sinop'un Boyabat ilçesinde bıçaklayarak öldürdüğü kadını aracıyla yakıp cesedi gölete attığı iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:19 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:19
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        Sinop'ta öldürdüğü kadını aracıyla yakıp gölete attığı iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde bıçaklayarak öldürdüğü kadını aracıyla yakıp cesedi gölete attığı iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Boyabat Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Gülten İnan'ı (52) kasten öldürmek suçundan yargılanan sanık Kadir Karabulut, Sinop Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Sanık savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Kadir Karabulut hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

        - Olay

        Boyabat ilçesi Koçak köyünde 17 Ağustos 2022 tarihinde yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler durumu jandarmaya bildirmiş, sahibi Gülten İnan'ın evinde olmadığının tespiti üzerine deniz polisi ile yakınları ve komşularının katılımıyla çalışma başlatılmıştı. İnan'ın cansız bedeni, yürütülen çalışmalar sonucu aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağındaki gölette bulunmuştu.

        Sinop Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile özel çalışma grubu ekipleri, alınan ifadeler ve görüntülerden kimliği tespit edilen şüphelinin, ilçede esnaflık yapan Kadir Karabulut olduğunu belirlemiş, yakalanan zanlı 19 Ağustos 2022 tarihinde tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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