Türkeli'de 6 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü

Maddi hasar oluşan binada soğutma ve havalandırma çalışmaları da yapıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen ve müdahalede bulunan Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tümerkan Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın bacasından yoğun duman ve kıvılcım çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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