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        Türkeli'de 6 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde bir binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 23:00 Güncelleme: 05.05.2024 - 23:02
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        Türkeli'de 6 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde bir binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tümerkan Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın bacasından yoğun duman ve kıvılcım çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen ve müdahalede bulunan Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Maddi hasar oluşan binada soğutma ve havalandırma çalışmaları da yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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