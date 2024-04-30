Sinop'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Sinop’ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
H.İ.A’.nın kullandığı 57 AAN 786 plakalı kamyonet, Sinop-Ayancık kara yolu Tarakçı köyü mevkisinde karşı yönden gelen S.Y. idaresindeki 34 GJS 806 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan F.A., Ö.A., E.A. ve A.B. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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