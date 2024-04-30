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        Sinop'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 22:57 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:59
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        Sinop'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Sinop’ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        H.İ.A’.nın kullandığı 57 AAN 786 plakalı kamyonet, Sinop-Ayancık kara yolu Tarakçı köyü mevkisinde karşı yönden gelen S.Y. idaresindeki 34 GJS 806 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan F.A., Ö.A., E.A. ve A.B. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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