Boyabat'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda, İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Esen tarafından 2023 yılında hayata geçirilen KÖYDES projeleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.
2024 yılında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilerin de aktarıldığı toplantıda daha sonra encümen üyelerinin seçimi yapıldı.
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, köy muhtarları ve diğer ilgililer katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.