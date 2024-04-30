Boyabat'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, köy muhtarları ve diğer ilgililer katıldı.

2024 yılında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilerin de aktarıldığı toplantıda daha sonra encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

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