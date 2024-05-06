Türkeli'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Turhan köyünde gerçekleştirilen şenlikte, katılımcılara yöresel yemekler keşkek, börek ve tatlı ikram edildi.

Köy Muhtarı Muharrem Çağlayan, her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelişini düzenledikleri şenlikle kutladıklarını söyledi.

Şenliklerine katılanlara teşekkür eden Çağlayan, "Geleneksel kültürlerimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.