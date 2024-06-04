Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir, öğrencilerin taleplerini dinledi

Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Taşdemir, talepler üzerine eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Öğrenci yemekhanesinde incelemede bulunan Taşdemir, öğrencilerle sohbet ederek birlikte yemek yedi.

Taşdemir, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak ve Genel Sekreter Şenol Metin ile Öğrenci Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

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